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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج للقاضي: خلعتني سرا.. وفوجئت برجل غريب في بيتي

صدى البلد

أقام زوج  دعوي أمام محكمة الاستئناف بالاسكندرية للمطالبة ببطلان حكم خلع صادر لصالح زوجته.. والقضاء مجددا بعودتها لعصمته. 

واشار الزوج في دعواه الي  أنه فوجىء بصدور حكم بخلعه لصالح زوجته دون أن يتم اعلانه بالدعوي او إجراءاتها. 

وتابع  قائلا"  اعمل خارج مصر، وتلقيت مكالمة من ابني ٢٥ عاما  يخبرني بانني لم اعد زوجا لامه، وذلك لحصولها علي حكم خلع من المحكمة". 

 

وأضاف "تواصلت مع زوجتي  للتأكد من صدور الحكم، اكدت لي انه لم يعد يربطها بي شى، وقد أصبحت رجل غريب بالنسبة لها". 

وأضاف "كانت هناك مشاكل كثيرة مع زوجتي، وسافرت والمشاكل استمرت، لكن لم اتوقع ان تحصل علي حكم بخلعي ويكون ذلك سرا، ودون اخطاري باي تفاصيل للدعوي او انذارات من المحكمة ". 

وأشار الي انه بعد اشهر من صدور الحكم طردت زوجتي ابني الاكبر الذي كان يتواصل معي من المنزل، وابقت علي شقيقيه الصغيرين معها دون سبب". 

وتابع" قررت النزول بعد ٦ اشهر من صدور الحكم، وتوجهت الي منزلي، وفوجئت برجل غريب يفتح لي الباب، وعندما سألته عن زوجتي واولادي، اخبرني انهم بالداخل، وانه زوج زوجتي". 

وأضاف "لم استطع مواجهة زوجتي.. اخبرت الرجل الغريب انني اريد ابنائي، لكنها رفضت، وتمسكت بهم وبالشقة الايجار التي تسكن فيها ". 

وأشار الزوج "توجهت بعدها الي المحكمة واقمت طعن لبطلان الاجراءات التي تم الاستناد عليها لاصدار حكم الخلع.. وان شاء الله بعد صدور الحكم ساقيم دعوي زنا ضد زوجتي ". 

قررت المحكمة التأجيل لتقديم الزوجة مايفيد اعلان الزوج بدعوي الخلع. 

 

محكمة الاسرة زوجة تخلع زوجها الخلع سرا

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