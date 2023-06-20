اليوم.. انطلاق ثاني أيام فعاليات منتدى تشجيع الاستثمار برعاية وزارة العدل والبنك الدولي

تنطلق اليوم ثاني ايام ،فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، والذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الجلسة الافتتاحية : وزير التجارة والصناعة المصري ووزير العدل القطري ونائب وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية وعدد من سفراء دول عربية واجنبية، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وچيبوتي بالبنك الدولي والمدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية ورئيس منظمة "انسول" إنترناشيول، وعدد من كبار الشخصيات القضائية من دول عربية، ولفيف من قيادات وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، ويشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء الدوليين وممثلين عن الكيانات المحلية والأجنبية ذات الصلة بأعمال إعادة الهيكلة والافلاس.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته في جلسة الافتتاح امس، جود حرص كبير لدى القيادة السياسية المصرية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، يعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.

وأشار وزير العدل، إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر من خلال المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي عبر إجراءات حاسمة ومدروسة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع المهم.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة وبالاشتراك مع مؤسسات الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وحل المشكلات التي تؤثر عليه، وذلك عبر آليات جديدة تلائم طبيعته الخاصة وما يقتضيه الأمر من تخصص وكفاءة ومرونة وسرعة.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تم إعداد بنية تشريعية تستهدف تحسين الأداء وإبقاء المستثمر المتعثر داخل السوق من خلال تعديل الممارسات والإدارة بهدف تعظيم النواتج والعوائد واستغلال الفرص وزيادة القدرة على التنافس وصولًا إلى ممارسة استثنائية ناجحة.