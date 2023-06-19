الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تكشف عن بشرة سارة للمواطنين بشأن الأسعار..فيديو

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه خلال شهر ونصف، حدث تغييرات قوية في سوق الذهب، خاصة مع قرار رئيس الوزراء بدخول المصريين من الخارج بالذهب.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سير مصر"، أنه لم أنه متوقع أن يتم الوصول لسعر متوازن، ومناسب مع السعر العالمي.

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الفجوة في سعر الذهب العالمي مقرانة بالسعر المحلي كانت كبيرة، ولكن خلال تلك الفترة وصل إلى السعر المناسب والعادل.

سعر مناسب

وأشار هاني ميلاد إلى أن سعر الذهب الأن أصبح عادل، والأن أصبحت الفرصة مواتية لعمليات شرائية، مؤكدا أن سعر الجنيه الذهب الأن قريب من 17 ألف جنيه، وهو سعر مناسب.