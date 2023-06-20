اليوم.. جامعة عين شمس تشارك في الويبينار الدولي للمنظمة العالمية للحساسية

تشارك جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني، في الويبينار الدولي بمشاركة عدد من جامعات العالم وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من يونيو ٢٠٢٣ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، تحت عنوان " تغير المناخ يزيد من الحساسية .. كن مستعداً"، وتشارك الدكتورة إلهام حسني أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس و الخبير الممثل لجامعة عين شمس في فعاليات الويبينار الدولي حيث تناقش كيف يمكن للتغيرات المناخية أن تزيد من مسببات الحساسية.

ويأتي ذلك في إطار الأسبوع العالمي للحساسية و الذي يقام في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ من يونيو ٢٠٢٣ ،كما يناقش الويبينار عدداً من الموضوعات من بينها كيفية تقديم الرعاية الصحية لمرضى الحساسية في مواجهة الآثار والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وكيفية تطبيق نهج جديد للتعامل مع حالات الحساسية مع مراعاة التغيرات المناخية.

كما يذكر أن الويبينار تنظمه المنظمة العالمية للحساسية (WAO) World Allgery Organization والتي تضم 108 جمعية إقليمية ووطنية معنية بالحساسية والربو والمناعة و توفر المنظمة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتوعية، والندوات، والمحاضرات لأخصائيي الحساسية و أخصائيي المناعة في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتنفيذ مبادرات تتعلق بالممارسة السريرية، وتوفير الخدمات، والتدريب من أجل فهم ومعالجة التحديات التي تواجه أخصائيي الحساسية و أخصائيي المناعة في جميع أنحاء العالم.

وعلى الراغبين في التسجيل وحضور الويبينار مجاناً ،يتم التسجيل على الرابط التالي:

https://www.worldallergy.org/resources/world-allergy/world-allergy-week-2023

وجدير بالذكر ان مجلس كلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، في جلسته التي عقدها اليوم كلاً من الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قام الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية بإهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للجامعة والكلية.

وذلك بحضور بحضور الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية السابق ، الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق، الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة السابق، الدكتور محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، الدكتور ضياء خليل المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور اكرم فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسيه بكلية الهندسة والسادة رؤساء الأقسام.

وفي كلمته أكد الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ان الجميع يشهد أن الجامعة قد شهدت طفرة في جميع النواحي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدكتور محمود المتيني صاحب فكر متطور منفتح خارج الصندوق؛لافتا إلي الدور البارز لمركز الاستشارات الهندسيه خلال هذه الفترة وما صاحبه من تطوير بالجامعة.