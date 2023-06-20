فرصة للدراسة في اليابان.. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

واوضحت أنه سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الاثنين 22 مايو2023 على

[email protected]



وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

بينما قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بشأن اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى كما يلى :

Master’s Degree

Material Science Innovation

Science

Pharmacy

Engineering

Doctoral Degree

Science

Pharmacy

Engineering

واوضحت أنه على المرشحين القيام بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المانحة قبل استيفاء طلبات الترشيح ثم استيفاءها بعد الإطلاع على شروط المنحة والأوراق المطلوبة والموعد النهائى للتقديم وذلك عن طريق مسح رمز الإستجابة السريع QR Code الموضح وإرسالها مباشرة إلى الجامعات والمعاهد التايلاندية المانحة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم فى اختيار المرشحين وبعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع )

وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة. وذلك قبل انتهاء موعد التقديم بأسبوع لكل برنامج حتى يتم موافاة وزارة التعاون الدولى بالبيانات وأسماء المنح التى تم اختيارها.

وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع الى

https://mhesi.e-office.cloud/drive/public/U6369dcbf762a8/home/Thailand%20Scholarship%202023

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح