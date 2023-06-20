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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يعلن عن الدورات التدريبية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة، عن بدء الحجز في الدورة التدريبية “ بعنوان  استنفورد بينيه".
وأوضح مركز الدراسات التربوية والنفسية  يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2023 وذلك من خلال داليا داوود سكرتير مركز الدراسات التربوية و النفسية، مؤكدا أن الحضور بأسبقية الحجز.

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جامعة القاهرة

أطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي  للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمجلس.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم النفسي للسيدات والتعامل مع احتياجاتهن وتكون قادرة علي العمل والتعاون تحت مظلة إشراف الفرق الطبية والنفسية، مشيرًا إلى نقص الكوادر المدربة في هذا المجال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لرسالة الوعي العلمي بخصوصية التكوين النفسي والبيولوجي للمرأة بالإضافة إلى ما تتعرض له من موروثات وضغوط مجتمعية، لافتًا إلى أنه تم قبول 30 متدرب من أكثر من 300 من المتقدمين ليكونوا باكورة للكوادر في هذا المجال.

مركز الدراسات التربوية والنفسية جامعة القاهرة الدورة التدريبية استنفورد بينيه سكرتير مركز الدراسات التربوية Jobs Education

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