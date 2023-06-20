نشرة الحوادث: لغز جديد في جريمة طبيب الساحل.. لقب شهيد يتسبب في معركة أمام قبر قاتل نيرة أشرف.. ونصابة الحج في قبضة الأمن

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لغز جديد تكشفه النيابة في جريمة مقتل طبيب الساحل

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة فى قضية قتل طبيب الساحل.

حيث توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو أحمد شحته، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك، وباستجواب المتهم صديق المجني عليه أقر أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته لعملات أجنبيةhttps://www.elbalad.news/5815465





تشابك بالايدي امام مقبرة قاتل نيرة اشرف بسبب لافتة شهيد

نشبت سلسلة من المشادات الكلامية والتشابك بين أسرة الشاب محمد عادل والمعروف إعلاميا بقاتل الفتاة نيرة أشرف ضحية حادث المنصورة من جهة والمشرفين المسئولين عن دفن ابنهم بمقابر الصدقة الجارية عقب تعليق أسرة الشاب لافتة رخام مدون عليها عبارة "ادعوا للشهيد عروس الجنة محمد عادل" الأمر الذي على أثرها دفع مشرف مقابر سيدي خلف على منعهم ودفعهم للخروج من حوش مقابر الصدقة كونه غير مملوك لهم ومنسوب فضل الدفن في عيون مقابر إلي المتبرع بالصدقة من أسرة الشيشيني من أكبر عائلات مدينة المحلة.

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القبض علي نصابة الحج بالغردقة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على المتهمة بالنصب على عدد من المواطنين، بعد أن جمعت منهم مبالغ مالية لتنظيم رحلات حج لهم من خلال تأشيرات زيارة وليس حج.

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