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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإيغاد: الآلية الرباعية تتفق على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع بالسودان

السودان
السودان

اعلنت منظمة الإيغاد عن ان الآلية الرباعية تتفق على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع في السودان وجها لوجه

واضافت أن وزراء خارجية الآلية الرباعية يتفقون على اعتماد نهج تدريجي لحل النزاع في السودان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

وبررت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشرته على تويتر اليوم الخميس رفضها بتبني الحكومة الكينية وكبار مسؤوليها مواقف قوات الدعم السريع وقيامها بإيواء عناصرها وتقديم مختلف الدعم لها.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن حكومة جمهورية السودان رفضها رئاسة كينيا للجنة الإيغاد الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان، والتي تمخضت عن قمة رؤساء دول الإيغاد التي انعقدت مؤخرا بجيبوتي".

وأضافت: "حتى تتمكن الحكومة السودانية من التعامل مع اللجنة الرباعية لتحقيق أهدافها، قامت بإخطار منظمة الإيغاد بموقفها بشأن ضرورة استمرار الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان في رئاسة اللجنة الرباعية التي اعتمدتها القمة".

وتابعت: "الجدير بالذكر أن أمر رئاسة اللجنة لم يطرح للنقاش والاتفاق عليها خلال مداولات القمة، وعليه ومن حيث الإجراء لا يمكن الموافقة على موضوع لم يتم طرحه خلال المداولات".

كانت إثيوبيا، قد أعلنت اليوم الخميس، استضافة اجتماع اللجنة الرباعية للإيغاد بشأن السودان قريبا.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية "فانا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، قوله اليوم إن قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع الدائر في السودان.

وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كلا من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.

كان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن الاثنين الماضي، عن "مبادرة هيئة الإيغاد بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي"

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