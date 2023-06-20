«الجازية الهلالية» على مسرح ثقافة أبو صير الملق في بني سويف

شهد مسرح بيت ثقافة أبو صير الملق ببني سويف، العرض المسرحي «الجازية الهلالية»، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تفاصيل عرض «الجازية الهلالية»



يتناول العرض سيرة نور بارق بنت سرحان الدريدي "الجازية" ودورها المحوري في سيرة بني هلال كبطلة نسائية استطاعت أن تحجز لها مكانا ومكانة بين صفوف الرجال في السيرة مثل أبو زيد، ودياب، والزناتي من خلال دراما غنائية تعتمد على الفرقة الشعبية في تنويعات مختلفة بين الحكي والغناء والتشخيص وإبراز دور الجازية من خلال مقارنته بدور سعدى بنت خليفة الزناتي والتي تمثل دور البطل المضاد داخل سيرة الجازية المأخوذة عن سيرة بني هلال.

العرض تأليف عبد الغني داوود، توزيع موسيقي محمد عبد الوهاب، أشعار ناظم نور الدين، ديكور إيمان وحيد، إخراج ناظم نور الدين، بطولة ملك أشرف، ملك عمرو، شريف حسن، ماجد عشماوي، محمد رجب، محمود ياسين فاروق، مريم هاني أبو الخير، محمد رأفت محمد، طارق أحمد، ألحان محمد خليفة.

وقدم العرض بحضور لجنة التحكيم المخرج المسرحي سامح مجاهد، المهندس محمد هاشم، أحمد السيد بإدارة المسرح.

«الجازية الهلالية» يقدم بإشراف فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.