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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. مراجعة سريعة لأهم الأسئلة بين طلاب الثانوية العامة قبل "اللغة الأجنبية الثانية"

تبادل سريع لأهم الاسئلة
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة

سيطرت حالة من التوتر والقلق على طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم أمام لجان الامتحانات بالجيزة قبل بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بالعام الدراسي 2023/2022.

ورصدت عدسة “صدى البلد” حالة من التوتر والقلق على وجوه طلاب الثانوية العامة، حيث تجمع العديد من اللحظات الأخيرة قبل بدء الامتحان لمراجعة أهم المعلومات بشكل سريع وتم التبادل السريع لأهم الاسئلة والاستفسارات بين الطلاب والتأكد من استعدادهم قبل بدء الامتحان.

قامت مديرية أمن الجيزة بتكثيف تواجدها في محيط اللجان الامتحانية والشوارع المؤدية إليها، وذلك بهدف تأمين العملية الامتحانية، وتم وضع كردون أمني في محيط اللجان لضمان سلامة الطلاب وحظر وقوف السيارات بالقرب منها.

بالملازم وورق المراجعة طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الثانية.. صور

بالإضافة إلى الجولات المتحركة في مختلف أحياء المحافظة، بجانب نشر رجال المرور لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري، وذلك لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بسهولة ويسر، ضمان أن تجري العملية الامتحانية بسلاسة وسلامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الأسئلة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية 31 سؤالًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدرجة الكلية لـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية من 40 درجة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر اداؤه غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية سؤالين مخصص لهما 6 درجات.

تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (2)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (2)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (3)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (3)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (4)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (4)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (1)
تبادل سريع لأهم الاسئلة والمعلومات بين طلاب الثانوية العامة (1)
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