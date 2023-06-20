وزيرا التنمية المحلية والهجرة يصلان الغربية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. وتأتي تلك الزيارة في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة .

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الغربية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة، مؤكدا على اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية والتي تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين مما ساهم في إحداث تنمية شاملة في شتى المجالات المتنوعة.

وأكد وزير التنمية المحلية بأن زيارته لمحافظة الغربية تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عدد من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

كما تتضمن الزيارة تفقد اللواء هشام آمنة والسفيرة سها الجندي والدكتور طارق رحمي للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى بطنطا المقام علي مساحة 83 فدانا وهو أحد المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل .ّ