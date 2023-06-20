عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والهجرة يصلان الغربية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية

ديوان محافظة الغربية
ديوان محافظة الغربية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. وتأتي تلك الزيارة في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة .

txt

حقائق لأول مرة عقب تأييد حكم إعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الغربية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة، مؤكدا على اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية والتي تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين مما ساهم في إحداث تنمية شاملة في شتى المجالات المتنوعة.

وأكد وزير التنمية المحلية بأن زيارته لمحافظة الغربية تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المكوجي والسمكرى قتلا مسن الغربية.. كان مخبى تحويشة عمره بالشراب أخذناها وأجرنا محلات

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عدد من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

كما تتضمن الزيارة تفقد اللواء هشام آمنة والسفيرة سها الجندي والدكتور طارق رحمي للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى بطنطا المقام علي مساحة 83 فدانا وهو أحد المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل .ّ

التنمية المحلية الجهاز التنفيذى الحياه المعيشية الجولات الميدانية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور أحمد عطا القيادة السياسية القيادات التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

موضوعات متعلقة

روسيا تطالب مجلس الأمن باجتماع لبحث ملف الأسلحة الغربية لكييف

ترشيحاتنا

السيسي في فرنسا.. 3 مهام على جدول أعماله أحدها يتعلق بالأمن القومي

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ