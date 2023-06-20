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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم منضبطة والأسئلة متزنة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أسئلة امتحان مادة اللغة الثانية التي امتحنها الطلاب داخل لجان امتحانات للثانوية العامة 2023 جاءت متزنة ومطابقة للمواصفات الفنية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات صحفية منذ قليل ، مؤكدا أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم كانت منضبطة  ، لافتاً إلى أن هناك متابعة دقيقة لجميع  محاولات الغش التي تحدث داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

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