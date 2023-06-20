خوفا من إحراج الإدارة.. نجم الزمالك يعتزل كرة القدم

كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، قريب من إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا.

ويعاني محمد عبد الشافي من خشونة في الركبة أبعدته عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

نجم الزمالك يعتزل كرة القدم

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لقناة الزمالك: "محمد عبد الشافي أبلغني بقرار اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، بسبب إصابته في الركبة".



وأضاف: "عبد الشافي لا يريد الاستمرار لنهاية تعاقده، ولا يرغب في تحميل الزمالك قيمة تعاقده بالموسم المقبل، رغم إصابته القوية في الركبة، لذلك قرر الاعتزال".



واختتم حديثه: "عبد الشافي يخضع لجلسات علاجية في الوقت الحالي، وسنحاول معه مرة أخيرة حتى يتعافى من الإصابة".