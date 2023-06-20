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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتذليل العقبات.. وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة العمليات لماراثون امتحانات الثانوية العامة

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة ووكيل المديرية

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الأول " للعام الدراسي 2022/2023 . 

وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعالى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .


وأكد سلومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023 .
و بلغ إجمالى المتقدمين  فى  مادة اللغة الثانية اليوم 79252 طالبا وطالبة بنسبة 98.4%
بواقع عدد اللجان 200 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة بالإضافة إلى 40 أربعون لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .


وتابع أشرف سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة  العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث. مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول .

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