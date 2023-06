غدا .. طرح مسلسل "ريڤو" على منصة watch it

يعرض الجزء الثانى من مسلسل “ريڤو” بطولة أمير عيد على منصة watch it غدا الأربعاء.

وتمكن الجزء الأول من مسلسل ريڤو من العودة إلي تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، وذلك بعد الإعلان عن طرح الجزء الثاني .

قصة مسلسل ريڤو

وتدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة. عدد الحلقات مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات.

ألبوم جديد لمسلسل ريڤو

وأعلن أمير عيد من خلال برنامج “صاحبة السعادة” عن طرح البوم غنائى ثانى لمسلسل ريڤو بالتزامن عرض الموسم الجديد من المسلسل.

أمير عيد ينتهى من تصوير مسلسل ريفو 2



من ناحية أخرى، انتهى أمير عيد وتامر هاشم ، تصوير الجزء الثاني من مسلسل “ريڤو” استعدادا لعرضه قريبا.

ألبوم ريڤو

وقدم أمير عيد 10 أغاني جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي: الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حکمه الأیام -انا نجم“.

أبطال مسلسل ريڤو

مسلسل ريڤو بطولة أمير عيد وتامر هاشم وركين سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخرج يحيى إسماعيل.