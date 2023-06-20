خدمات طبية وتوزيع لحوم .. تعاون بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية في جامعة عين شمس، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة تعليك الكبار، وعدد من الجمعيات الأهلية بمدينة المحروسة بحي السلام، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس وجمعيات المجتمع المدني.

أشاد محافظ القاهرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني، في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل، مشيدا بالدور المجتمعي الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .

ويتم تنفيذ القافلة في مشروع أهالينا 1 الذى نفذته الدولة بديل العشوائيات شهدت اقبالًا كثيفًا من المواطنين حيث استقبلت أكثر من 1000 مواطن تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية .

كما تم توزيع 500 كجم من اللحم على المرأة المعيلة بمناسبة قرب عيد الأضحى، وتضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الأسعافات الأولية .

كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية ثقافة القاهرة بتعليم الأطفال كيفية الرسم وعمل أنشطة تعليمية معهم ، ونظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حملة توعية بأضرار الإدمان وكيفية التعافى منه، كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات لأكثر من 50 مواطن راغب فى الحصول على شهادة محو الأمية.