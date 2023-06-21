سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طبيب الساحل كشفتها المتهمة الثانية «محامية» خلال تحقيقات النيابة العامة معها، حول تفاصيل جريمة مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل، حيث أكدت خلال التحقيقات زواجها من المتهم الأول عرفيا بموجب أوراق مفقودة بعد نشوب علاقة عاطفية بينهما.

شاهد الفيديو:

وتبين خلال تحقيقات مقتل طبيب الساحل وأقوال المتهمة الثانية «محامية»، أنها كانت تعمل في معمل تحاليل طبية أثناء فترة دراستها بكلية الحقوق، وخلال هذه الفترة تعرفت على الطبيب المتهم أحمد ش حيث كان حينها طالبا في كلية الطب، ونشبت بينهما علاقة عاطفية استمرت فترة وجيزة ثم تكللت بالزواج عرفيا على حد قولها حيث قاما بكتابة ورق الزواج العرفي المفقود، وذلك بسبب الظروف المادية لهما سويا.

وقالت المتهمة الثانية في جريمة مقتل طبيب الساحل «أتخرجت في كلية الحقوق واشتغلت محامية، وبعدين أحمد أتخرج من كلية الطب واتعين في مستشفى معهد ناصر، وطلبت منه بعدها يتجوزني وعشان الظروف المادية، أحمد قالي أصبري بس شوية الدنيا تتعدل وهعلن جوازنا رسمي، وبعدها عرفت أنه متجوز وعنده أطفال، وأخبرها حينها أنه تزوج من سيدة بسبب أهله وأنه لا يريدها ويريد تطليقها».