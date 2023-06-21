عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

صدى البلد

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طبيب الساحل كشفتها المتهمة الثانية «محامية» خلال تحقيقات النيابة العامة معها، حول تفاصيل جريمة مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل، حيث أكدت خلال التحقيقات زواجها من المتهم الأول عرفيا بموجب أوراق مفقودة بعد نشوب علاقة عاطفية بينهما.

شاهد الفيديو:

وتبين خلال تحقيقات مقتل طبيب الساحل وأقوال المتهمة الثانية «محامية»، أنها كانت تعمل في معمل تحاليل طبية أثناء فترة دراستها بكلية الحقوق، وخلال هذه الفترة تعرفت على الطبيب المتهم أحمد ش حيث كان حينها طالبا في كلية الطب، ونشبت بينهما علاقة عاطفية استمرت فترة وجيزة ثم تكللت بالزواج عرفيا على حد قولها حيث قاما بكتابة ورق الزواج العرفي المفقود، وذلك بسبب الظروف المادية لهما سويا.

وقالت المتهمة الثانية في جريمة مقتل طبيب الساحل «أتخرجت في كلية الحقوق واشتغلت محامية، وبعدين أحمد أتخرج من كلية الطب واتعين في مستشفى معهد ناصر، وطلبت منه بعدها يتجوزني وعشان الظروف المادية، أحمد قالي أصبري بس شوية الدنيا تتعدل وهعلن جوازنا رسمي، وبعدها عرفت أنه متجوز وعنده أطفال، وأخبرها حينها أنه تزوج من سيدة بسبب أهله وأنه لا يريدها ويريد تطليقها».

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

ترشيحاتنا

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ