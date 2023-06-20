عميد جامعة طنطا يكشف تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد الأساتذة.. فيديو

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، عن تفاصيل حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية، حيث قال إنها حادثة فردية، خاصة أن الكلية يوجد بها ١٣ مستشفى وتقوم بإجراء ١١٦ ألف عملية سنويا.

النيابة العامة

ونوه “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر فضائية “الحياة” ، إلى أن النيابة العامة قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوتا وصورة، مؤكدا أن الكلية قامت بعمل تحقيق إدارى واستمعت إلى شهود الواقعة.

وأكد “عميد كلية الطب جامعة طنطا ” أن جميع الأحداث التى حدثت فى ولاية النيابة العامة، موضحًا أنه تم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.



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