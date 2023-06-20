القدر أنقذه من 13 طلقة| معيد بطب طنطا يمطر أستاذه بالرصاص داخل المستشفى.. اعرف السبب

تجرى النيابة العامة، تحقيقات موسعة فى قضية قيام أحد الأطباء بكلية طب طنطا بالاعتداء بفرد خرطوش على أستاذه داخل المستشفى الفرنساوى بجامعة طنطا.

تفريغ الكاميرات

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر الحادث حيث قاموا بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوتًا وصورة، بينما قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إجراء تحقيق إدارى فى الواقعة والاستماع لشهود الواقعة لاتخاذ إجراء رادع وفوري وسريع.

وتبين من التحقيقات أن المعيد المتهم يعاني من مرض نفسي وتم نقله من قسم جراحة القلب و الصدر إلي قسم آخر في نفس الكلية لخلافاته المستمرة مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بقيام معيد بكلية الطب يدعى أحمد س ر من قرية نواج مركز طنطا بالاعتداء علي الدكتور عبد الهادي طه أستاذ القلب المتفرغ بجامعة طنطا داخل عنبر العلاج بالمستشفى، وعلي الفور انتقل الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم إخطار الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمكن الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعي من ضبط المتهم والتحفظ عليه وبحوزته ١٣ طلقة حية لحين إحالته للنيابة للتحقيق.







الدكتور عبد الهادى طه

سبب الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة نشوب خلافات سابقة بين الطرفين على خلفية قيام المجني عليه منذ ٧ أشهر بكتابة مذكرة لنقل المتهم من قسم القلب إلى قسم التشريح مما جعله يستشيط غضبًا وقبل الواقعة بيت النية على الانتقام من المجني عليه وقام بإحضار سلاح خرطوش وشرع فى قتله بعد أن شاهده وطارده فى عنبر المستشفى أثناء قيام المجني عليه بزيارة أحد المرضى وسادت حالة من الذعر والفزع بين العاملين والمرضى وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ المجني عليه لعدم خروج الطلقة، فضربه على رأسه بخلفية الفرد الخرطوش وأصيب الدكتور بإصابة بالغة في رأسه وتم نقله للعناية بالمستشفى الفرنساوي، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المتهم لحين إحالته للنيابة للتحقيق.

وانتقل الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب لمكان الواقعة، وتم إخطار الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أحيل المعيد إلى النيابة التي تولت التحقيق.

الحالة مستقرة

وقال الدكتور احمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، إن حالة الدكتور عبد الهادى طه، رئيس قسم جراحة القلب والصدر الذى تم الاعتداء عليه من قبل أحد المعيدين مستقرة.

الدكتور احمد غنيم عميد طب طنطا

وأضاف أن الواقعة حدثت داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التعليمى، الدور الرابع، حيث فوجئ الحاضرون بقيام المعيد بإخراج فرد خرطوش من طيات ملابسه، مشيرًا إلى أنه فور توجيه السلاح ناحية الدكتور عبدالهادى قام أحد الأطباء بمحاولة منعه مما أدى إلى عدم خروج الطلقات وقام بضرب الدكتور عبدالهادى بقاعدة فرد الخرطوش، مما أدى إلى حدوث إغماءة مفاجئة وجرح قطعى طوله ٤ سم في فروة الرأس.

المجمع الطبى يوجد به ١٣ مستشفى

محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية حادثة فردية، وخاصة أن المجمع الطبى يوجد به ١٣ مستشفى حيث يتم إجراء ١١٦ ألف عملية سنويًا علاوة على استقبال مليون و٧٠٠ ألف مريض سنويًا، مشيرًا إلى أن جميع الأحداث التى حدثت تم أحالتها للنيابة العامة، ونحن نحترم قدسية القضاء ونحن فى انتظار قرارات النيابة فى هذا الشأن.



وأضاف أن النيابة العامة قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوتًا وصورة، مشيرًا إلى أنه كلف عميد طب طنطا بأجراء تحقيق إدارى فى الواقعة والاستماع لشهود الواقعة لاتخاذ أجراء رادع وفوري وسريع.