باحث سياسي: ما حدث في الضفة الغربية جاء ردا على غطرسة الإسرائيليين.. فيديو

قال محمد هواش الكاتب والباحث سياسي، إن عملية قتل 4 إسرائيليين، في الضفة الغربية، جاءت ردا على العملية التي بدأت إسرائيل شنها على الفلسطينيين في مخيم جنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى تفويض وزير المال الإسرائيلي بإلغاء كل الإجراءات الروتينية أمام المستوطنين للمصادقة على مخططات بناء المستوطنات، ما يعني نشاط استيطاني في الضفة الغربية بعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية وهذا تمهيد إسرائيلي لضم الضفة الغربية.

وأوضح أن هناك إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني، فقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في اقتحام مخيم جنين، وقتل فلسطينيا في منطقة بيت لحم، دون أن يعتبروا أن للفلسطينيين حقوق، أو شعبا يستحق التفاوض ويستحق مقاربة سياسية لوجوده والتعامل معه.

وأكد أن هذه العملية الفلسطينية هي رد طبيعي جدا من فلسطينيين على هذه الغطرسة الإسرائيلية وعلى هذا الاستهداف الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وعلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني والتعامل معه على أنه مجموعة أفراد موجودة في مجال إسرائيل وليس شعبا له حقوق.