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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب إعلام القاهرة.. اعرف تفاصيل التدريب الصيفي بالاشتراك مع جامعة اوتونوما ببرشلونة

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تعليمات عامة لطلاب الشعبة الانجليزية خاصة بالتدريب الصيفي.

وقالت الدكتورة حنان جنيد: تعلن شعبة اللغة الإنجليزية لطلابها (الفرقتين الثانية والثالثة) عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي المكثف لمختلف مهارات الإنتاج الإعلامي  بالاشتراك مع جامعة اوتونوما ببرشلونة.
 

مزايا التدريب الدولى

وأوضحت عميدة الكلية، أن هناك العديد من مزايا التدريب الدولى منها حصول الطالب على شهادة معتمدة من كل من جامعة أوتونوما ببرشلونة وكلية الإعلام وبرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية وزيارة المؤسسات الإعلامية بإسبانيا وتبادل الخبرات مع الاعلاميين وخبراء الإعلام بإسبانيا.

كما أكدت أن الطالب سيقوم أثناء التدريب بإنتاج المواد الإعلامية تحت إشراف أكاديمي وخبراء من الجانبين المصري والإسباني والإعفاء من مصروفات التدريب بالكلية.

 

إعلام جامعة القاهرة الاعلام جامعة القاهرة الدكتورة حنان جنيد الشعبة الانجليزية جامعة اوتونوما ببرشلونة عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

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