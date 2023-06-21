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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أطول نهار في العام 14 ساعة.. اليوم بداية فصل الصيف فلكيآ

أطول نهار في العام
أطول نهار في العام

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي وهو بداية فصل الصيف 2023 فلكيا، وفيه يشهد الجزء الشمالي للكرة الأرضية أطول نهار على مدار العام، وكذلك أقصر ليل على مدار العام.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،  أن يوم الانقلاب الصيفي يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأوضح أستاذ الفلك أنه يحدث الانقلاب الصيفي اليوم الاربعاء الموافق 21 يونيو،حيث أن فصل الربيع قد بدأ يوم الاثنين 20 مارس واستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، وعلى هذا فإن بداية الصيف ستكون من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

تادرس: غدا بداية فصل الصيف فلكيآ في مصر.. ومدته 93 يوما و16ساعة

نصائح فصل الصيف

ونصحت هيئة الأرصاد، بعدة نصائح خلال فصل الصيف لاتباعها وهي التالي:

- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.
- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة. 
- ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة. 
- التواجد فى أماكن جيدة التهوية.

بينما قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه فى غضون ساعات، انه سوف تبدأ الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة تكون هى السائدة يعنى بمجرد انتهاء موجة تبدأ أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ 20 - 25 °م بداية  من يوم 19 يونيو وحتى نهاية الصيف " في 23 سبتمبر.

وأوضح أنه فهيم سوف تزداد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس"والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.

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