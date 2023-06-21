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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين

تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة|حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس بالإسكندرية

حملات مكبرة شرقي
حملات مكبرة شرقي الإسكندرية

 قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس، تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة تيسيرا على الطلاب، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشوارع في محيط المدارس.

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 وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط مدارس مصطفى النجار والمعاهد والمنطقة الأزهرية وأمام مستشفى الميري الجامعي الجديد بسموحة ، وكذا رفع الإشغالات بسيدي جابر ، وتم ايداعها بديوان عام المحافظة ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وشدد رئيس الحي على كافة المخالفين بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى وستتم مضاعفة العقوبات اللازمة في حالة تكرار المخالفة.
 على الصعيد ذاته وجه حبيب كافة الإدارات المعنية باستمرار المتابعة اليومية للجان الامتحانات، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها، بما لا يعكر صفو الامتحانات .

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