مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط ينجح في إجراء عملية تجميد بويضات لمريضة أورام

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مستشفى صحة المرأة الجامعي بإجراء عملية لتجميد بويضات مريضة أورام؛ للحفاظ على خصوبتها، وفرصتها في الإنجاب؛ بعد انتهاء فترة العلاج، والتي تعد الحل الأمثل للسيدات اللاتي يعانين من مرض السرطان.

وقال الدكتور المنشاوي : إن جامعة أسيوط تحرص على رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية بمستشفياتها الجامعية، مؤكدا أن الجامعة تسخر كافة إمكانيات مستشفياتها، وتضع خبرة كبار أساتذتها؛ لتطوير المنظومة الصحية بالكامل، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، مؤكدا أن عملية تجميد بويضات مريضات الأورام تمت وفقًا لبرتوكول التحالف المشترك الذى يجمع بين قسم أمراض النساء والتوليد و قسم علاج الاورام، والذي تم توقيعه في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية وأستاذ أمراض النساء والتوليد ، أن العملية تمت بنجاح لمريضة تبلغ من العمر ٢٩ عاما، وتعاني من أحد أورام الدم، وتم تجهيز الحالة عن طريق فريق التحالف المشترك بين قسم أمراض النساء والتوليد وقسم علاج الأورام والطب النووى، والذى تولى تقييم الحالة برئاسة الدكتور احمد نصر رئيس قسم امراض النساء والتوليد ومدير المستشفى، والدكتور إيهاب النشار رئيس وحدة الإخصاب المساعد، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى، والدكتورة هبة الله بكري المدرس بقسم علاج الأورام، والتى قامت بتقييم الحالة، و وضع بروتوكول علاج الأورام المناسب لها، وتم سحب البويضات عن طريق الدكتور طارق عبد الراضي الأستاذ بقسم أمراض النساء، وتم تقييم البويضات من فريق معمل الأجنة برئاسة الدكتور إيهاب النشار، وفريق معمل الأجنة المكون من الدكتور كريم سيد عبد الحميد، و مها خشبة.

من جانبه، أضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الهدف من العملية حفظ قدرة الفتاة على الإنجاب، والذي يعد إضافة مهمة تهدف إلى إدخال تقنيات متقدمة في مجال الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات أسيوط الجامعية، وترجمة عملية لبرتوكول التحالف المشترك الذي يجمع بين قسم أمراض النساء والتوليد وقسم علاج الأورام، والذي تم توقيعه في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣، ويهدف إلى احترام حق المريضة في الحفاظ على خصوبتها؛ رغم إصابتها بأحد أمراض الأورام، وتقديم المشورة الطبية اللازمة لها، وتوعيتها بإمكانية الحفاظ على فرصتها في الإنجاب؛ بعد انتهاء العلاج.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود مستشفيات جامعة أسيوط المتواصلة في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية؛ لخدمة ملايين المرضى المترددين عليها بمختلف الأقسام؛ حيث توفر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، كماً هائلاً من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين ، ومنها عمليات تُجرى لأول مرة داخل نطاق المستشفيات الجامعية ككل.

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