عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل يوجد جزء ثالث من الفيل الأزرق.. كريم عبد العزيز يجيب

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز ، عن مصير الجزء الثالث من فيلمه الشهير الفيل الأزرق، والذى حقق نجاحا كبيرا فى جزئيه الأول والثاني.

وقال كريم عبد العزيز فى تصريح خاص لصدى البلد، إنه يستعد لتقديم الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق مع الكاتب أحمد مراد، إلا أنه مشغول الفترة الحالية بمسلسله الجديد الحشاشين.

وأضاف أن مشروع فيلم الفيل الأزرق 3 يتم التحضير له حاليًا، وسوف يدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تصوير الحشاشين.

 

كريم عبد العزيز يحتفل ببيت الروبي

 

واحتفل الفنان كريم عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بيت الروبي مساء أمس الثلاثاء داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من نجوم العمل، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد والمخرج بيتر ميمي.

 

أغنية فيلم بيت الروبي 



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سامع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

 

البرومو الرسمي لبيت الروبي 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق الحشاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

حفلات عيد الأضحى.. جورج وسوف مع عاصي الحلاني في بيروت

بيهزي.. أحدث أغنيات محمد رشاد والطرح فى عيد الأضحى

أول ظهور لـ علي نجل الفنان كريم عبد العزيز | شاهد

بطولة كريم وكريم.. 102 دار عرض لبيت الروبي داخل الجمهورية

فريق عمل فيلم بيت الروبي يحتفلون سويا بالعرض الخاص| صور

الاستعدادات النهائية قبل العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي

مهرجان السينما العربية يعلن عن مسابقة للسيناريو بجوائز مالية

مصطفى قمر : بشرى السبب الرئيسي لخروج «حريم كريم 2» للنور

ترشيحاتنا

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ