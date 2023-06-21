محافظ بني سويف يتفقد التشطيبات النهائية لمشروع إعادة إنشاء معرض شباب مصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال التشطيبات النهائية الجاري تنفيذها ضمن مشروع إعادة إنشاء وتأهيل المعرض التجاري (معرض شباب مصر) على ترعة الإبراهيمية.

وذلك تنفيذاً لتكليف القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض ، لإعادته إلى وضع أفضل عليه من ذي قبل ، إثر تعرضه لحريق منتصف مايو الماضي.



وتابع المحافظ، سير واستمرار العمل بالموقع وتواجد العمال والمشرفين والمهندسين المختصين من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، مستمعا لعرض موجز عن مراحل تنفيذ المشروع المقام على مساحة 2700 متراً ، ويتكون من 103 باكية بمساحات متفاوتة ومتنوعة تناسب كافة الأنشطة التجارية التي يشملها المعرض، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة

حيث تم الانتهاء من الأعمال الهندسية (اختبارات ، تصميمات ، رسومات) بنسبة 100% ، والأعمال الخرسانية (أرضيات ، كفر الأسقف ، بلاطات الخزانات) وأعمال الحوائط بنسبة 100% ، وأعمال التشطيبات الداخلية ( أعمال البياض والدهانات وزر الأرضيات والإيبوكس ) بنسبة 98% ، والأعمال الصحية (أعمال التأسيس ، الاجهزة والقواطيع والسيراميك ) بنسبة 100% ، واعمال التشطيبات الخارجية ( أعمال البياض ، أعمال الدهانات ، أعمال الرخام وأعمال الكليدنج) بنسبة 100% ، وأعمال الكهرباء ( الإنارة ، الكابلات واللوحات الرئيسية بنسبة 98% ، وأعمال الأسقف والساند والبانل والكوبلس بنسبة 99% ، وأعمالمنظومة التهوية وسحب الدخان ومنظومة الإطفاء والتغذية بالمياه بنسبة 98% ، وأعمال الموقع العام ( أعمال البلدورات والإنترلوك وإنارة السور ) بنسبة 100%.

وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على تنفيذ المشروع من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، موجها الشكر لكافة العاملين من المهندسين والعمال والفنيين والإداريين ، على ما بذلوه من مجهودات والتي أثمرت عن الانتهاء من المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز الشهر.

وأشار إلى توجيهاته باستمرار المتابعة لسير العمل والتواصل الدائم مع كافة الجهات المختصة من الجهاز والشركة والوحدة المحلية وشركات المرافق،لتذليل أية معوقات"قد تطرأ "ولتوفير كافة المتطلبات، لسرعة الانتهاء من المشروع ،تمهيداُ لافتتاحه قريبا

رافق المحافظ خلال جولته :المهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد بالشركة، ومن جهاز التعمير: المهندسة هبة المنشاوي مدير الجهاز بمنطقة بني سويف، المهندس حسن مصطفى، المهندس طارق خضر عضو مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب لشمال الصعيد ، ومن الوحدة المحلية: الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، والأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة "المُكلف من المحافظة بمتابعة الأعمال "