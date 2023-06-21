اتفاقية تعاون بين حاضنة أعمال "دى إم زي" والبنك المصري لتنمية الصادرات

وقعت حاضنة الأعمال دي إم زي-القاهرة (DMZ Cairo) والتي تستضيفها وتديرها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر(UofCanada)، اتفاقية تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات - EBank بحضور الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور رامي سلام، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بهدف عقد شراكة استراتيجية وإمداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمنصة قوية وداعمة للنمو من خلال الجمع بين المنظومة القوية لحاضنة دي إم زي-القاهرة والخبرة الكبيرة بالقطاع المصرفي التي يتمتع بها البنك المصرى لتنمية الصادرات.





وذكر بيان صادر عن مؤسسة الجامعات الكندية في مصر أنه بموجب هذه الاتفاقية، تحظى الشركات الناشئة المشاركة في برنامج دي إم زي-القاهرة المكثف للتكنولوجيا المالية والمدَعم من البنك المصري لتنمية الصادرات بأوجه الدعم الشامل ومن ضمنها؛ جلسات الإرشاد مع الخبراء المتخصصين، والتشبيك مع مجتمع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى فرصة التنافس للحصول على جوائز مالية تصل قيمتها الى 200 ألف جنيه مصري، وأولوية القبول في الدورة القادمة من برنامج حاضنة دي إم زي-القاهرة. كذلك، سوف يتمكن المشاركون من التفاعل مع المحتوى الالكترونى الحصري الذي تقدمه الحاضنة، والتواصل مع مجموعة من خبراء الأعمال، بما في ذلك خبراء من البنك لتمكين الشركات الناشئة المشاركة من تحسين الاستراتيجيات الخاصة بهم والتغلب على التحديات والدخول إلى السوق، مما يضمن تجربة شاملة وعميقة التأثير لجميع المشاركين.





وأضاف البيان أن هذه الشراكة تأتى كخطوة غير مسبوقة بين البنك المصرى لتنمية الصادرات وحاضنة أعمال دي إم زي-القاهرة التابعة لجامعة تورونتو متروبوليتان الكندية وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة المشاركة فى البرنامج لاختبار الحلول التكنولوجية المالية الخاصة بها في بيئة مصرفية حقيقية، كما يتيح هذا التعاون للشركات الناشئة الحصول على الآراء القيمة، وتحسين وإطلاق منتجاتها إلى الأسواق على أساس قوى.





وتقدم حاضنة دي إم زي-القاهرة العديد من الخدمات للشركات الناشئة المنضمة للبرنامج مثل مساحات عمل مجهزة بالكامل وقاعات اجتماعات في مقرها داخل الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة. ويخلق هذا النظام المحفز على العمل، جنبا إلى جنب مع توافر البنية التكنولوجية المتطورة ومعامل الابتكار، بيئة مواتية للشركات الناشئة المشاركة لتطوير أفكارهم المبتكرة والوصول إلى الأسواق، كما يتم تشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فى مرحلة تطوير النموذج القابل للتطبيق (MVP) أو مرحلة إثبات الفكرة (PoC) على التقديم للبرنامج قبل 15 يوليو 2023. وستمنح الأولوية للشركات المتخصصة في دوائر التمويل، وخطط الادخار، والتمويل متناهي الصغر، والنقد الفوري، و إدارة المحافظ.





وأكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات - في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية - أن "توقيع مثل هذا التعاون مع مؤسسة الجامعات الكندية وحاضنة الأعمال دي إم زي-القاهرة يمثل قيمة إضافية كبيرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية اهتمامنا بالمجال الرقمي ودعم الشركات الناشئة".

وأضاف جلال: "تدعم مثل هذه الشراكات برامج التكنولوجيا المالية باعتبارها واحدة من أسرع المجالات نموًا والتي يمكن أن تعزز برامجنا وحلولنا الرقمية".





من جانبه، أعرب الدكتور رامي سلام، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، عن حماسه لهذا التعاون قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات من أجل إطلاق برنامج دي إم زي-القاهرة المكثف لشركات التكنولوجيا المالية. ويمثل هذا البرنامج التزامنا بتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، ودفع عجلة التقدم في مجال التكنولوجيا المالية في مصر. وسوف نستطيع من خلال الشراكة مع البنك تمكين الشركات الناشئة وتزويدها بالموارد والفرص اللازمة للنجاح، والمساعدة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة."





ويمثل التعاون بين حاضنة الأعمال دي إم زي-القاهرة و البنك المصري لتنمية الصادرات علامة مميزة في منظومة التكنولوجيا المالية في مصر. ومن خلال الجمع بين خبرات المؤسستين ومواردهما وشبكة علاقاتهما المتشعبة، سوف تستفيد الشركات الناشئة المشاركة من بيئة مزدهرة تسعى إلى تحفيز الابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة.





ونوه البيان إلى أنه لمزيد من المعلومات حول برنامج دى ام زى-القاهرة المكثف للتكنولوجيا المالية والتقديم، من خلال الرابط التالي