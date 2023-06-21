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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحمولة 4,2 مليون طن.. موانئ بورسعيد تستقبل 258 سفينة خلال شهر مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية ، حركة تداول للسفن خلال شهر مايو الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,269,593 طن كطاقة محققة، وعدد  حاويات 355,818 حاويه مكافئة من خلال استقبال عدد 258 سفينة متنوعة خلال الشهر.

هذا واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 58 سفينة حاويات بطاقة محققة 507,084 طن وعدد حاويات 53,766حاوية مكافئة. 

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 10 سفينة  بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و5 سفن سياحية وسفينتين رورو، فضلا عن استقبال عدد 31 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.      

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مايو 120 سفينة حاويات ، و14  سفينة  كلينكر وسفينة أسمنت وسفينة ملح  بطاقة محققة  3,720,209 طن وعدد حاويات 302,052 حاوية مكافئة.

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فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 9 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 42,300  طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

هذا وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.

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