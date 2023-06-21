تموين الوادي الجديد ينهي استعداداته لاستقبال عيد الأضحى

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية والشرطية.

وأكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة وعرضها بمنافذ التوزيع نصف الجملة والهيبرات والسيارات المتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف رجب، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالوادي الجديد، تواصل التأكد من توافر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل التموين الوادي الجديد، إلى انه تم التنسيق في منح الإجازات بين المخابز البلدية وصرف حصص مقدما للمخابز العاملة اعتبارًا من الخميس 22 يونيو الجاري، والتي تعمل خلال فترة إجازة العيد لتوفير الخبز في نطاق المحافظة.

ووجه وكيل تموين الوادي الجديد، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية الأخرى على توافر السلع وجودتها وخاصة الهامة والضرورية بالأسواق ومتابعة اللحوم بالمجازر وكذلك فروع الجملة والجمعيات الاستهلاكية وبيعها للمواطنين.

ورفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتكثيف العمل بكافة القطاعات الخدمية، مع تواجد مسئولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والتواصل الدائم مع غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية.