عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الوادي الجديد ينهي استعداداته لاستقبال عيد الأضحى

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية والشرطية. 

وأكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة وعرضها بمنافذ التوزيع نصف الجملة والهيبرات والسيارات المتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وأضاف رجب، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالوادي الجديد، تواصل التأكد من توافر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل التموين الوادي الجديد، إلى انه تم  التنسيق في منح الإجازات بين المخابز البلدية وصرف حصص مقدما للمخابز العاملة اعتبارًا من الخميس 22 يونيو الجاري، والتي تعمل خلال فترة إجازة العيد لتوفير الخبز في نطاق المحافظة. 

ووجه وكيل تموين الوادي الجديد، بضرورة  تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية الأخرى على توافر السلع وجودتها وخاصة الهامة  والضرورية بالأسواق ومتابعة اللحوم بالمجازر وكذلك فروع الجملة والجمعيات الاستهلاكية وبيعها للمواطنين.

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادى الهجن والفروسية الدولى

ورفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتكثيف العمل بكافة القطاعات الخدمية، مع تواجد مسئولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والتواصل الدائم مع غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية.

أجهزة التنفيذية أستعدادا استعدت استعداداتها استهلاك استقبال عيد الأضحى استقبال عيد الأضحي المبارك أسعار مخفضة استعدادات ارة الداخلية درجة الإستعداد خلال جملة حافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

مصر تؤكد رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

موضوعات متعلقة

"فطارك معانا يوم عرفة".. مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادى الهجن والفروسية الدولى

متحف لتجسيد الحياة الواحاتية من مخلفات النخيل بالوادي الجديد |شاهد

تمويل 52 مشروعا بتكلفة 3,8 مليون جنيه خلال مايو الماضي بالوادي الجديد

غرفة امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد: لا شكاوى بامتحان اللغة الفرنسية

انعقاد أول مجلس لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة

لجنة من وزارة الصحة والإدارة العامة للمعاهد الفنية تزور معهد الوادي الجديد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

الحق اشتري | شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة قبل عيد الأضحى

سقوط مدو لـ كييف.. طيار أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

الاتحاد الأوروبي يعلن تفاصيل الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا

تحركات مكوكية لـ التعاون الدولي .. وتنسيق مع المؤسسات العالمية لتمكين القطاع الخاص وتقديم التمويل المستدام

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ