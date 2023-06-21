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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيبة تكشف أدوية للحيوانات قبل النحر تؤثر على اللحم والإنسان

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور عن الادوية المستخدمة لعلاج الحيوانات قبل الدبح تؤثر علي اللحم وعلي الإنسان 


وكتبت نوح علي صفحتها الشخصية " هل الادوية المستخدمة لعلاج الحيوانات والطيور قبل الدبح تؤثر علي اللحم وعلي الانسان كل دواء له فترة سحب .

مكتوب علي العلبة بمعني انه يتم استخدام اللحم او اللبن بعد فترة سحب الدواء من جسم الحيوان بعد العلاج وتتراوح من ١٥ ل٣٠ يوم يعني بالبلدي ادبح بعد العلاج بشهر  طبعا في حالة ان الحيوان او الطاير استجاب وخف 
طيب لو حصل انه ما استجبش لاي ادوية   والدبح كان اضطراري لظروف ما ..يعني اضطريت ادبح بعد العلاج وقبل انتهاء الفترة دي
طبعا المتبقيات الداوئية دي ليها مخاطر كتير ..مش شرط تظهر فوري ع الجسم ممكن جدا تظهر بعدين
بس عشان اتجنب هذا الخطر هاعمل الاتي
اولا  اتخلص من اي دهون باللحم ..وفي الطيور بعد السلق اتخلص من الجلد لانها من اكتر الاجزاء اللي بتتركز فيها متبقيات الدواء وهاستخدم زيت الزيتون البكر الصافي ودا بيعزز ضغط الدم وينظم ضربات القلب وعمل المعدة بشكل جيد  مع ثمار الحبهان ودا بيشتغل كمدر للبول وبالتالي التخلص من اي بقايا ضارة عن طريق البول  هاستخدمه في الطبخ وهو من المواد التي تقلل سمية هذه الادوية ع الجسم 
ثانيا السلق الجيد مع استخدام البصل والثوم والفلفل الاخضر ودا كمان بيمتص معظم الادوية المتبقيه باللحم واللي بتتفرز معاها وقت الطبخ ومجرد ما تستوي اللحم اشيلها من الخلطة دي خالص 
لو هاشوي اللحم في الحالة دي يا ريت نتبله قبلها بحوالي تلاث  ساعت باستخدام الحبهان وبعض التوابل الاخري ويتم الشواء داخل فرن وليس علي فحم عشان  اضمن تسوية اللحم جيدا 
كمان اكل كمية من الخضروات والفواكه اللي فيها نسبه ماية كبيرة زي مثلا الاناناس والعنب والبقدونس والخس ..ودا كمان بيقلل عملية الامتصاص لاي متبقيات دوائية باللحم
بلاش اكل المخ واللسان والكبد والكلاوي لانهم اكتر اعضاء بيزيد تركيز المتبقيات الدوائية فيهم .ايضا 
وكدا ابقي تفاديت الخطر بشكل جيد ..

 

الارشاد البيطري البصل والثوم البقدونس الخضروات والفواكه الدكتورة سماح نوح الدكتور عملية الأمتصاص

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