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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

100 منحة.. تفاصيل التقديم للدراسة خارج مصر

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة بالجامعات فى كازاخستان.
أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022.


واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط
الالكترونى الموضح بعد:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1680100250/broshyura—2023-angliyskiy-yazyk.pdf


وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة كولومبيا بالقاهرة بشأن تخصيص 15 منحة سنويًا لمواطنى الدول الأفريقية لإجراء دراسات عليا  ( دراسات متخصصة وماجستير ودكتوراه) ،  وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم فى اللغة الأسبانية من اجل بعد ذلك إجراء دراسات عليا فى كولومبيا وذلك فى إطار برنامج منحة كولومبيا ، حيث تتوافر 114 مؤسسة للتعليم العالى تشتمل على 1412 برنامجًا دراسيًا فى مدن مختلفة فى كولومبيا .


واوضحت أن أخر موعد للتقديم : 12 يونيو2023، بينما لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

https://web.icetex.gov.co/becas/beca-colombia-extranjeros

https://web.icetex.gov.co/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي وزارة الخارجية سفارة كولومبيا بالقاهرة المنح

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