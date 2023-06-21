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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 243 درجة بالشهادة الإعدادية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام  بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبًا لكل فصل ، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات ، و 140 درجة للثانوي العام منازل ، و 140 درجة للثانوي العام خاص .
كما اعتمد " المحافظ " تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 3 سنوات بكل من ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين ) بمجموع 235 درجه ، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين) 175 درجة ، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات 210 درجات، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجه ، والثانوي الزراعي بكل من ( المنصوره الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعيه - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة ، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات  170 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، واليكترونات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة) .
و قال " المحافظ " إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا. 
وصرح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 108 آلاف و 296 طالبا وطالبة ، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد موزعين على 1030 فصلا وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي..

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