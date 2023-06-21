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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. مستشفى ميداني في طور سيناء لخدمة 50 ألف مواطن

فودة في المستشفي
فودة في المستشفي الميداني

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن انتهاء تجهيزات أول مستشفى ميداني بطور سيناء الذي أقيم في وقت قياسي لخدمة أهالي مدينة طور سيناء التي يعيش فيها قرابة 50 ألف نسمة.

وأوضح أن العمل في المستشفي الميداني سوف يبدا عقب تشغيل الأجهزة الطبية والتكييف لتعمل في استقبال المرضي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن الخدمة الطبية أصبحت متاحة لأهالي مدينة طور سيناء بعد افتتاح المستشفي الميداني الذي جري نقله من مدينة شرم الشيخ حيث كان موجودا أثناء قمة المناخ، مشيراً إلى أن المستشفي يخدم أهالي طور سيناء.

جاء ذلك خلال محافظ جنوب سيناء برفقته الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية المستشفي الميداني بطور سيناء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والنائب  حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب، كما حضر الافتتاح عدد من قيادات مستشفى كليوباترا.

وتابع أن المستشفي الميداني للطوارئ فقط لحين انتهاء أعمال المجمع الطبي الجديد بطور سيناء، مضيفا أن هناك 2 مستشفي جديد في مدينتي نويبع ودهب لتصبح كافة مدن المحافظة تقدم خدمات طبية للمواطنين.

وأوضح أن المستشفي الميداني يضم غرف استقبال، غرفة عمليات، غرفة رعاية مركزة، قسم النساء والولادة، اشعة، عظام، وجري تزويده باطقم طبية علي اعلي مستوي لتكون قادرة علي العمل لحين افتتاح مجمع الطور الطبي في أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية أن الخدمات الصحية بجنوب سيناء افضل من ذي قبل حيث جري دخول ما يقرب من 25 منشأة طبية ما بين مستشفي ووحدة صحية تعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال إن جنوب سيناء دخلت ضمن المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ونسبة التسجيل في المنظومة بلغت 100%، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقدم للمواطن السيناوي أفضل خدمة صحية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تطوير منظومة الصحة.

وأضاف أن مظلة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء نموذج يحتذي به في كل المحافظات.

في نفس السياق وجه حميد سليمان ابو بريك عضو مجلس النواب بجنوب سيناء الشكر إلي المحافظ ووزير الصحة علي نقل المستشفي الميداني إلي طور سيناء لسد العجز في القطاع الطبي وتقديم خدمات طبية طارئة للمواطن.

المستشفي الميداني

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مستشفى ميداني اول مرة طور سيناء اللواء خالد فودة افتتاح

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