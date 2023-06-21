عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت النيابة العامة  تفاصيل جديدة في واقعة اتهام معيد بكلية طب طنطا بمحاولة الشروع قي قتل أستاذ بالكلية.


أمرت النيابة العامة بحبس معيد بكلية الطب جامعة طنطا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بعد شروعه في قتل أستاذ بذات الكلية أثناء مروره بها بمحاولة إطلاق عيار ناري صوبه من فرد خرطوش، وتعديه عقب ذلك عليه بالضرب.


وكانت النيابة العامة قد تلقت أمس محضر شرطة بشأن ضبط الأمن الإداري للجامعة المتهم بعد تعديه على أستاذ متفرغ بالكلية محل عمله، وضبط سلاح ناري فرد خرطوش و13 طلقة، فباشرت تحقيقاتها بسؤال المجني عليه واثنين من زملائه وفرد أمن، ووقفت من حاصل أقوالهم على محاولة المتهم إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب المجني عليه أثناء مروره بالكلية، إلا أن عطلًا أصاب السلاح منعه، فبادر بضرب المجني بجسم السلاح على رأسه وحاول الفرار، وقد علل المجني عليه تعدي المتهم بإرساله ملف الجزاءات والشكاوى الخاص بالمتهم إلى رئيس القسم محل المتهم بِناءً على طلبه.

وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة، واطلعت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه، واستجوبت المتهم فأنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر حدوث مشادة كلامية فقط بينه وبين المجني عليه، مضيفًا بوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات جهة البحث حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

قناص جديد .. نجم الزمالك يعلن مفاجأة لجماهير الفارس الأبيض

ترشيحاتنا

عاجل | الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

نجم نيوكاسل السابق : محمد صلاح يقود ليفربول في المستقبل

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

قناة جزائرية تدّعي طرد سفير الإمارات .. وتدخل عاجل من السلطات

احصل على شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري.. الشروط والمستندات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ