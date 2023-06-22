عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

309.9 مليار دولار.. طفرة في سوق العقارات المصري |هل تستفيد الحكومة منها

عقارات
عقارات

نهضة كبيرة يشهدها سوق العقارات المصري في الوقت الراهن، كشف عنها إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها من قبل شركات التطوير العقاري للاستفادة من التقلبات في سعر العملة وتحقيق أكبر فائدة.

سوق العقارات المصري

وكشفت إحدى المنصات العقارية التي تعمل في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أبرز النتائج التي توصل إليها أحدث تقرير لها حول سوق العقارات  المصري خلال الربع الأول من عام 2023.

وذكرت المنصة، أن المكون العقاري السكني والمتعددة الاستخدامات سجل نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء في مصر، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتمثل نحو 50% من إجمالي عدد المشروعات لمختلف المكونات لتستحوذ على نحو 83% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

وتوزعت هذه المشروعات على 21 محافظة في مصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث إن 52% من المشروعات تخطت عمليات البناء بها نحو 50% من الإنشاءات، ومن أبرز الوجهات الاستثمارية لهذه المشروعات محافظة القاهرة، التي استقطبت نحو 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية السكنية، تليها محافظة الجيزة بنحو 15%.

وأطلق خلال الربع الأول من العام الحالي، 8 مطورين تسعة مشروعات في أربع محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مشروعا.

وشهد سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023، تسليم 17 مشروعاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.3 مليار دولار، محققاً بزيادة قدرها 31% من حيث عدد المشروعات ونحو 32% من حيث القيمة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، يتركز نحو 24% من هذه المشاريع في محافظة القاهرة، وخاصة القاهرة الجديدة التي تُعد مركزاً رئيسياً للتنمية العمرانية، حيث وصلت فيها نسبة المشاريع التي تم تسليمها إلى 50% من إجمالي المشروعات المنتهية في محافظة القاهرة،التي بلغت نسبة مساهمتها إلى نحو 92% من إجمالي قيمة المشروعات.

متوسط أسعار الشقق 

وارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وعزت "المنصة" هذا الاتجاه التصاعدي للسوق إلى تأثير قيمة الجنيه المصري، ومعدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات، مشيرة إلى معاناة شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وقالت المدير العام للمنصة: "حقق سوق العقارات المصري في الربع الأول من عام 2023 قفزات كبيرة في مجال الاستثمارات، مدعوماً بالارتفاع الكبير في نسبة التملك والنمو الملحوظ في مشاريع التطوير العقاري".

ومن جانبه قال الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن تلك المشروعات تتنوع بين شقق وكمباوندات وعقارات خاضعة للقطاع الخاص والمطورين العقاريين، معقبا: حجم الاستثمارات في هذه المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر بلغ نحو 309.9 مليار دولار بما يؤكد أن هناك الاقبال على بناء المزيد من العقارات بناء على طلب المواطنين الذين يمتلكون فائض من الدخل المالي، وذلك نتيجة تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وتراجع القيمة الشرائية لها.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ"صدى البلد"، هذا الإقبال على شراء الوحدات السكنية والعقارات دفع المطورين العقاريين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المتعددة في المشروعات العقارية سواء كانت سكنية أو مولات أو محالّ تجارية أو وحدات إدارية.

سر الإقبال على العقارات

ولفت إلى إقبال المواطنين على شراء العقارات أو الوحدات السكنية رغم ارتفاع أسعار تلك العقارات بشكل كبير، حيث ارتفت أسعار الشقق بنسبه 32% عن العام الماضي، وارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 25% عن العام، مرجعا سبب ارتفاع الإقبال على شراء العقارات لاعتقاد المواطنين أن شراء العقارات يحافظ على قيمة أموالهم أكثر من الذهب والبنوك، "لإن العقار إذا لم يرتفع سعره فعل  الأقل لن يخسر المواطن فيه إذا قرر بيعه".

وأشار إلى أن المطورين العقاريين لديهم بعض المشكلات التي تواجههم مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء وغيرها بما يقلل من هامش الربح المحقق.

سوق العقارات شراء العقارات قطاع العقارات قطاع العقار أسعار الفيلات العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

هيسافر يوم الأحد .. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

موضوعات متعلقة

جمعية رجال الأعمال تطالب بتيسيرات لتسجيل العقارات والأراضي| تفاصيل

الاستثمار العقاري: يجب تقديم منتج تكنولوجي يساعد المصريين والأجانب في اختيار العقار المناسب

استحداث نظام للملكية.. ما التشريعات التي يحتاجها سوق العقارات لإنجاح التصدير؟

ترشيحاتنا

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

الصحة تعلن التشغيل التجريبي لـ 180 منشأة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

الكويت ترحل إخوانيا مصريا | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ