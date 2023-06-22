عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يعلن عن دورات اللغة الإنجليزية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية المتخصصة الدورة الأولى General English.

 للتسجيل من الرابط التالى: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6ghB0WgLlJV7Ew37yxtz84Pd2JtUiJQJ_Eqseo8_-OtMPw/viewform?usp=sf_link
 

جامعة القاهرة 


نظّمت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية، قافلة طبية بحي الهرم بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة شملت تخصصات جراحة الوجه والفكين، وحشو وتنظيف الأسنان، والكشف العام، والكشف عن الأمراض السرطانية المبكرة بالفم، مشيرًا إلى أن القافلة قدمت خدماتها لـ 225 حالة عامة، و 76 طفلاً، و169 من كبار السن، و 69 حالة تحويل لاستكمال العلاج بمستشفيات الكلية بقصر العيني والشيخ زايد.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لجدول قوافل تم وضعه والاتفاق عليه.

مركز الدراسات التربويه جامعة القاهرة كلية التربية للطفولة المبكرة كلية طب الأسنان جامعة القاهرة الأمراض السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

أسماء نارية|شوبير يعلن صفقات مثمرة لـ الزمالك بينهم ثنائي غير متوقع

ترشيحاتنا

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

تعرف على حقيقة إصابة رئيس دير مارمينا بمريوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ