مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يعلن عن دورات اللغة الإنجليزية

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية المتخصصة الدورة الأولى General English.

للتسجيل من الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6ghB0WgLlJV7Ew37yxtz84Pd2JtUiJQJ_Eqseo8_-OtMPw/viewform?usp=sf_link



جامعة القاهرة



نظّمت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية، قافلة طبية بحي الهرم بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة شملت تخصصات جراحة الوجه والفكين، وحشو وتنظيف الأسنان، والكشف العام، والكشف عن الأمراض السرطانية المبكرة بالفم، مشيرًا إلى أن القافلة قدمت خدماتها لـ 225 حالة عامة، و 76 طفلاً، و169 من كبار السن، و 69 حالة تحويل لاستكمال العلاج بمستشفيات الكلية بقصر العيني والشيخ زايد.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لجدول قوافل تم وضعه والاتفاق عليه.