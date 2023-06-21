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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدًا انطلاق بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا في سوما باي|صور

صدى البلد

تنطلق غدا فعاليات بطولات مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للسيدات في سوما باي، بالتعاون بين الاتحاد المصري للجولف وفندق ذا كاسكيدز سوماباى . وتهدف المنافسات إلى تعزيز وتحقيق انتشار واسع للعبة الجولف، إلى جانب الترويج لسياحة الجولف في مصر. 


وتشهد البطولات الثلاث، والتي تجرى منافساتها على مدار ثلاثة أيام  فعاليات قوية من شأنها أن تبرز أرقى المنافسات في لعبة الجولف.


ووصلت امس كل الوفود المشاركة الى فندق ذا كاسكيدز فى سوما باى من 10  دول  وهى الإمارات ، وقطر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وكندا، ، وغانا، و سلطنة عمان، إلى جانب مصر  الدولة المضيفة.


وفي هذا السياق، قال تيمور ابو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية “فخورون ومتحمسون للشراكة مع سوماباي وفندق ذا كاسكيدز سوماباي بتنظيم هذه المنافسات، والتي نعدها فرصة كبيرة للترويج لسياحة الجولف في مصر، حيث تضم كل المقومات التي تضعها بين الدول التي تتميز بهذا النوع من السياحة، ومن بينها الملاعب التي صممها أشهر اللاعبين العالميين والفنادق وغيرها من المرافق الأخرى. نأمل أن تساهم هذه البطولة في إنعاش سياحة الجولف في مصر وجذب المزيد من السائحين للاستمتاع ببلدنا الرائع وثقافته الغنية”.
من جانبه، صرح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، قائلاً: "سعداء باستضافة هذه البطولات المرموقة ونرحب بأفضل المشاركين والمشاركات القادمين من جميع أنحاء العالم في سوماباي. وانطلاقاً من حرصنا على أن نصبح منتجع جولف ذو مستوى عالمي، فقد وجهنا استثمارنا إلى تطوير الملاعب بحيث تراعي أفضل ممارسات الاستدامة، كما استخدمنا أنواعًا محلية من النباتات لضمان أفضل الظروف الملائمة لرياضة الجولف مع تحقيق الحد الأدنى من التأثير على البيئة. علاوة على ذلك، نركز على حسن إدارة استخدامنا للمياه بشكل استراتيجي خاصة في المناطق التي يتواجد فيها لاعبو الجولف في أغلب الأحيان. وبفضل هذه الجهود، حصلنا على ثقة وعرفان القائمين على اللعبة، وهو ما يمثل مصدر فخر لنا نعرض من خلاله إنجازاتنا أثناء الفعاليات."
وتشمل الفعاليات بطولة شمال إفريقيا للسيدات، وهي بطولة سنوية تقام بين دول شمال إفريقيا، وتشهد هذا العام مشاركة مصر، وتونس، والمغرب، إلى جانب بطولة مصر الدولية المفتوحة للسيدات المصرية (كأس نفرتيتي)، وهي البطولة الوطنية المفتوحة للسيدات والتي تستقطب لاعبي الجولف من 10 دول، وبطولة مصر الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات، وتشمل الفئات تحت سن 18 و13 عامًا. ومن المقرر أن تقام مسابقة إضافية للفئات تحت 11 و9 سنوات.
وتقام البطولات بفندق ذا كاسكيدز سوماباي في ملعب الجولف الذي صممه اللاعب المحترف جاري بلاير. ويوفر الملعب تجربة فريدة من نوعها من خلال المناظر الطبيعية الخلابة بالإضافة إلى الحفر المصممة بحرفية لتختبر مهارات جميع مستويات اللاعبين.

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