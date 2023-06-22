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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني فرحات وأحمد سعد وأيتن عامر.. أبرز حضور حفل توزيع جوائز الميما

جوائز الميما
جوائز الميما

أقيم مساء الأربعاء حفل توزيع جوائز الميما الموسيقية بحضور عدد كبير من نجوم الغناء في مصر  أبرزهم المايسترو هاني فرحات وعصام كاريكا وأحمد سعد.

وحضر حفل توزيع جوائز الميما الفنان أحمد سعد الذي حصل على ثلاث جوائز منها أفضل مطرب وكليب، وحصلت أيتن عامر على جائزة الموهبة، فيما نال عمر كمال جائزة أفضل مطرب شعبي.

كما تواجد أيضا أحمد بهاء مغني فريق شارموفرز، وأحمد بتشان وهاني مهنا، وزينب حسن وبسمة عطا وغيرهم.

وشهد حفل الميما تسلم الجوائز وغناء المكرمين منهم أيتن عامر وأحمد سعد على المسرح الذي قال مازحا:" شوف انت واخد ايه وأنا واخد ايه".

 

جوائز الميما
جوائز الميما
جوائز الميما
جوائز الميما
جوائز الميما
جوائز الميما
الميما جوائز الميما حفل توزيع جوائز الميما الموسيقية هاني فرحات عصام كاريكا أحمد سعد

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