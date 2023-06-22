مفاجأة .. حتحوت يكشف آخر تطورات صفقة موليكا

كشف الإعلامي هاني حتحوت آخر تطورات صفقة جاكسون موليكا عبر حسابه بموقع تويتر.

و كتب حتحوت : جاكسون موليكا أكد في تصريحات خاصة لـ ⁧‫#الماتش‬⁩ أن الأهلي والزمالك طلبا استعارة اللاعب لمدة موسم، ولكن بشكتاش رفض العرضين .

وكشفت تقارير تركية، عن تلقي الكونغولي جاكسون موليكا، عرضين تمهيدًا للرحيل عن فريق بشكتاش، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال موقع "أكسم سبور" التركي إن جاكسون موليكا أحد أبرز الأسماء التي ستغادر فريق بشكتاش الصيف الجاري نظرًا لكونه لم يرتقي لمستوى التوقعات.

وتابع أن فريق لوهافر الفرنسي يطمح إلى الحصول على خدمات موليكا من بشكتاش، لكنه ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضمه.

الأهلي يرغب في ضم موليكا

وأشار إلى أن الأهلي يهتم بشدة بالحصول على خدمات موليكا وقدموا عرض بشأن ضمه على سبيل الإعارة ولكن لا يتضح تفاصيله بعد.

وأتم أن إدارة بشكتاش تتوقع الحصول على 4.5 مليون يورو نظير بيع موليكا لأي من الفريقين.