عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكالة الفضاء المصرية تعلن عن انطلاق دورة الاحتضان الثانية بـ«البحث العلمي»|اعرف الشروط

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية وبالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق دورة الاحتضان الثانية لحاضنة اعمال وكالة الفضاء المصرية (Space Startup Hub) ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق (INTILAC) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
 

وأوضحت أن حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) هدفها دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين في الارتقاء بأفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول تكنولوجية يمكن تسويقها لدعم توطين تكنولوجيا الفضاء بمصر، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

 

كما تستهدف حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) في هذه الدورة أفكار في المجالات التالية
Satellite Development SW / Embedded systems / and AI / IoT
Satellite (Components /Subsystem/ Payload) development
Hardware Manufacturing
Satellite Attitude Control ِ(Algorithm / Software/Sensors / Actuators)
Ground Control / Receiving Station / Terminal Node
Software Testing (Desktop Application, Embedded System, RTOS)
 

وشروط التقديم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة اعمال وكالة الفضاء المصرية:

1. وجود فكرة مبتكرة او نموذج أولي في المجالات السابق ذكرها في مجالات عمل الحاضنة. 
2. وجود فريق عمل مكون من 2 الي 5 أفراد.
3. أن تكون الفكرة ذات طابع تكنولوجي وقابلة للتطبيق.
4. لم يمر على تأسيس الشركة ثلاث سنوات (حال وجود شركة) عند نزول الإعلان.
5. لم يسبق احتضان فكرة المشروع في إحدى الحاضنات.
6. اجتياز المقابلة الشخصية لتقييم (الجدية – تفهم الفكرة – التعرف على قدرات فريق العمل...إلخ).  
7. اجتياز فكرة المشروع من قبل لجنة التحكيم والاختيار.
8. اجتياز جميع مراحل البرنامج التدريبي والاحتضان بداخل الحاضنة.
مزايا الانضمام لبرنامج الاحتضان:
1- توفير خدمات التوجيه الشركات الناشئة أو المشاريع حول كيفية تطوير افكارهم.
2- توفير المساعدة في أساسيات ريادة الأعمال.
3- مساعدة الشركات الناشئة على توفير تكاليف التشغيل بالإضافة الي تمويل اولي بقميه تصل الي 200 ألف جنية مصري بالإضافة الي خدمات فنية وتصنيعية واستشارية وإدارية.
4- توفير الخدمات اللوجستية من (مكاتب عمل -اتصالات – انتقالات – اعمال إدارية ومالية)
5- تنظيم برامج تدريبية شاملة في مجال الأعمال.
6- المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تشارك فيها وكالة الفضاء المصرية
سوف يتم فتح باب التقدم في 15 /6 /2023 حتى 6 /7 /2023 من خلال الرابط التالي.

على ان يتم عقد جلسة استفسارية يوم الاربعاء من كل أسبوع خلال فترة التقديم (1 – 3 مساءً) للرد على كافة الاستفسارات.
 

 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي والتكنولوجيا البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

موضوعات متعلقة

100 منحة.. تفاصيل التقديم للدراسة خارج مصر

لطلاب الثانوية العامة 2023| موعد انطلاق اختبارات القدرات.. وتفاصيل الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم

23 جامعة حكومية و40 خاصة وأهلية.. 10سنوات من الإنجازات في التعليم العالي

موسم التزاوج.. علوم البحار يوضح أسباب ظهور القروش على السواحل

التعليم العالي توضح الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة لخوض اختبارات القدرات

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من هيئة فولبرايت للعام الدراسي 2023\2024

مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2

وزير التعليم العالي يتفقد استوديو التصميم الدولي بـ هندسة عين شمس

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

الصحة تعلن التشغيل التجريبي لـ 180 منشأة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ