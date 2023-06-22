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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر نموذج إجابة عربي الثانوية العامة «الجزء المقالي»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية الخاص “الجزء المقالي”  لطمأنة طلاب الثانوية العامة 2023. 

وأكد نموذج إجابة الأسئلة المقالية بإمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، أن:

 

  • السؤال رقم 52، شمل العبارات الآتية: حسن اختيار المواد الرقمية وتجنب الإسراف فى الألعاب الرقمية العنيفة وممارسة الرياضة والمشاركة فى أنشطة اجتماعية مفيدة، مخصص للسؤال درجتان، إذا أجاب مستوفيا ذكر أربعة حلول وثيقة الصلة بالمذكور فى الفقرة، ودرجة ونصف إذا أجاب الطالب مستوفيا ثلاثة حلول وثيقة الصلة بالمذكور فى الفقرة، ويحصل على درجة إذا أجاب مستوفيا ذكر حلين وثيقى الصلة بالمذكور فى الفقرة ونصف درجة إذا أجاب مستوفيا ذكر حل واحد وثيق الصلة بالمذكور فى الفقرة، ويحصل على صفر إذا كتب الطالب حلولاً غير وثيقة الصلة بالمطلوب أو خارج مضمون الفقرة أو ترك السؤال دون إجابة على أن تقبل إجابة الطالب إذا عبر عن المعنى بأسلوبه.

 

  • السؤال رقم 53 يتضمن مفتاح التقدير الشعور الأول الضيق والضجر ويدل عليه قوله «يؤذيه ولا يجدي عليه خيراً » أو قوله و«هو يألم لكنه لا يشكو»، والشعور الثاني، الشوق للاستمتاع بما يهوي، ويدل عليه قوله «يمد سمعه لعله يستطيع أن يصله بهذه النغمات الحلوة».

ويكون معيار التقدير درجتان إذا ذكر المطالب الأربعة بصورة صحيحة، و1.5 درجة ونصف إذا ذكر ثلاثة مطالب صحيحة وأخطأ في واحد أو تركه دون إجابة، ودرجة واحدة إذا ذكر مطلبين وأخطأ في الأخرين أو تركهما دون إجابة، ونصف درجة إذا مطلباً واحداً  وأخطأ في الباقية أو تركهما دون إجابة، وصفر إذا أخطأ في المطالب الأربعة أو تركها دون إجابة، وتقبل إجابة الطالب إذا عبر عن المعنى بأسلوبه.

 

  • السؤال 54: حولف أولو العزم المجتهدون، مخصص له درجتان، ويصبح معيار التقدير نصف درجة على بناء الفعل حولف للمجهول ونصف درجة على حذف الفاعل ونصف درجة على رفع نائب الفاعل " أولو"ونصف درجة على رفع النعت المجتهدون، ويحصل الطالب على درجة ونصف إذا أخطأ فى جزئية من الجزئيات الأربعة ودرجة إذا أخطأ فى جزئيتين من الجزئيات الأربعة ونصف درجة إذا أخطأ فى 3 جزئيات من الجزئيات الأربعة ويحصل الطالب على صفر إذا أخطأ فى الجزئيات الأربعة أو ترك السؤال بلا إجابة.

 

  • السؤال رقم 55 مخصص له  4 درجات ويصبح مفتاح التقدير نصف درجة على كل عنصر تضمنته الإجابة من بين العناصر المطلوب تضمينها في الكلمة كما ورد في منطوق السؤال، ونصف درجة علي ترابط الأسلوب وتماسكه، ونصف درجة على سلامة اللغة من حيث الهجاء والسلامة النحوية، ونصف درجة على وضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة، ويكون معيار تقدير الدرجة، 2.5 درجة على تحقق مقومات الكلمة الافتتاحية المحددة في السؤال،  ونصف درجة للتعريف بالغرض الندوة، ونصف درجة أهميتها، ونصف درجة للتعريف بالجمهور المستهدف، ونصف درجة التعريف بالمتحدثين في الندوة أو صفتهم مثال الصفة "الوظيفة أو الدور أو المكانة الاجتماعية التي أهلت المتحدث ليكون متحدثاً رئيسا في الندوة، مثل الكاتب الروائي المحرر في جريدة كذا والباحث في مجال كذا".

ونصف درجة عبارات ترحيبية تستنير اهتمام الجمهور لمتابعة الندوة «ويشمل ذلك استشهادات أو أقوالا مأثورة»، ونصف درجة على ترابط الأسلوب وتماسكه، ونصف درجة على سلامة اللغة من حيث الهجاء والسلامة النحوية، ونصف درجة على وضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة. 

الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الثانوية اللغة العربية التربية والتعليم نموذج إجابة

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