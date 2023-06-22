صحف الإمارات| مقتل 31 شخصا في انفجار مطعم بالصين.. إسرائيل تقرر بناء 1000 منزل بالضفة الغربية

إسرائيل توافق على بناء 1000 منزل في مستوطنة بالضفة الغربية وترسل تعزيزات عسكرية

31 قتيلا في انفجار بمطعم شمال غربي الصين

بعد زيارة بلينكن للصين.. «ستراتون» الأمريكية تعبر مضيق تايوان

«الشارقة للمواشي» يكمل استعداداته لعيد الأضحى المبارك

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية.

حيث نقلت في صحيفة الإمارات اليوم، ما قاله موقع "والاه" العبري، إن نتنياهو وجالانت، وسموتريتش، اتفقوا على الدفع فورا لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" قرب نابلس.

وأضاف الموقع العبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل وسموتريتش أعلنوا عن اتفاقهم على التقدم الفوري في تخطيط نحو ألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عيلي المجاورة لموقع عملية إطلاق النار.

وتجثم مستوطنة "عيلي" -التي شهدت العملية يوم أمس وتُعرف بتطرف مستوطنيها أيضا- على أراضي 5 قرى فلسطينية جنوب نابلس (الساوية واللبن وقريوت وتلفيت وقبلان) وتصادر آلاف الدونمات منها.

وتضم "عيلي" أيضا أخطر المعاهد الدينية العسكرية بإسرائيل، والذي خرَّج ضباطا عديدين في ألوية الجيش الإسرائيلي، ومنهم عوفر فنتور قائد لواء "جفعاتي" والمسؤول عن مجزرة "الجمعة السوداء" في رفح عام 2014.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجوم فلسطيني مسلّح قرب مستوطنة "عيلي" بين مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة الوطن الإماراتية أن أفادت وسائل إعلام محلية في الصين في أنباء عاجلة منذ قليل، بمقتل العشرات في انفجار داخل أحد المطاعم في شمال غربي الصين.

وقالت صحيفة "شاينا ديلي" الرسمية إن الانفجار وقع داخل مطعم بمدينة ينشوان، وقد أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وذكر التلفزيون الصيني الرسمي أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 8 والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، في المطعم الموجود بشارع مزدحم، لافتةً إلى أن التقديرات الأولية تؤكد أن الانفجار وقع بسبب تسرب للغاز.

و أفادت صحيفة الخليج ، أن البحرية الأمريكية، قالت اليوم الخميس، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أبحرت عبر مضيق تايوان يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في اليوم التالي لختام زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الأسطول السابع الأمريكي، اليوم الخميس، إن السفينة ستراتون أجرت عبورا “روتينيا” في مضيق تايوان “عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقا للقانون الدولي”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضاف الأسطول السابع في بيان أن: “مرور ستراتون عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بإبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة. وينشر الجيش الأمريكي الطائرات والسفن عبر أي مناطق متاحة بموجب القانون الدولي”.

وجاء المرور في اليوم التالي لختام زيارة بلينكن لبكين اتفق خلالها البلدان على تهدئة الخصومة الشديدة بينهما حتى لا تتفاقم إلى صراع، لكنها لم تحقق أي تقدم كبير.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت في اتجاه الشمال، وإن القوات التايوانية تراقب الوضع الذي وصفته بأنه “طبيعي”.

وأفادت نفس الصحيفة ، أن أعلنت إدارة سوق الشارقة للمواشي عن استكمال كافة استعداداتها لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لزوار السوق خلال أيام العيد.

وقال المهندس عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي : “تتطلع إدارة سوق الشارقة للمواشي دائماً إلى تحقيق سعادة ورضا المتعاملين، حيث تحرص على تحسين بنيتها التحتية بشكل مستمر، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتوفير كل ما يحتاجه سكان الإمارة وزوارها، وخدمتهم وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

وأكد أنه تم وضع لوحات إرشادية في جميع أنحاء السوق، ووضع اللوحات الإرشادية والتعليمات الخاصة بالمتسوقين والمضحين، بجانب التنسيق مع المشرفين على الحظائر.

ولفت الشامسي إلى وجود مشرفين إداريين من فريق عمل سوق المواشي لخدمة واستقبال الجمهور، وأطباء بيطريين من قبل بلدية الشارقة لفحص ومتابعة المواشي، لضمان سير العمليات بسلاسة وسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وذكر أن هناك مجموعة من رجال الأمن تعمل على مراقبة عمال الحظائر وتنظيم حركة الزوار بالتعاون مع شرطة الشارقة.

ولفت الشامسي إلى أنه في نهاية العملية وعند الانتهاء من عملية الذبح، يتم التواصل مع العملاء للتأكد من مكان وجوده في خيمة الانتظار، أو في مركبته الخاصة لتوصيل الذبيحة إليه بالتنسيق مع مشرفي التسليم في المسلخ.

وحدد سوق الشارقة للمواشي أسعار ذبح الأضاحي بما يلي: ذبح الماعز والأغنام 15 درهماً، والأبقار والإبل 25 درهماً، أما ذبح الأبقار والإبل المتوسطة 40 درهماً، والأبقار الكبيرة والإبل 70 درهماً.