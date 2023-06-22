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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية: المؤسسات الثقافية في مصر موجهة للنخبة وليست للعامة

صدى البلد

قال عماد خليل ممثل عن مكتبة الإسكندرية، إن المؤسسات الثقافية فى مصر  يجب أن تكون  موجهة للعامة وليست للمثقفين ، موضحا  هناك اسلوب رئيسي متبع فى العالم أجمع وهي ان تذهب المؤسسات  للناس وليس ان تنتظرهم يذهبوا إليها.


وأضاف خليل خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن هناك مؤسسات لم تنجح فى الوصول للمواطنين فى الخارج كالجامعات ، لافتا إلي أن كل الانشطة الجامعية داخل جدران الجامعة فقط وليست خارجها كذالك المتاحف انشطتها موجهة لزوار المتحف فقط.

وتابع: أن المؤسسة اذا لم تخرج خارج حدودها ستظل قاصرة على اعضائها، هناك جامعات تقيم ايام مفتوحة للمواطنين كعلوم البيئة، وشدد لابد الا ان تكون الانشطة الثقافية فى المؤسسات  داخل  المؤسسة او على المثقفين فقط.


وأشار إلي قرار  وزارة الاثار  بدخول المتاحف ب"الكريدت كارد" وليس الكاش مما يتسيب فى استبعاد فئة كاملة من المجتمع لا تملك الكريدت كارد  من دخول المتاحف.

الثقافــة والهويــة الوطنيــة الحوار الوطني المؤسسات الثقافية لجنة الثقافة والهوية الوطنية لجنة الثقافة

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