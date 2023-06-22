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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

صدى البلد

تلفت انظار العالم الان حول الغواصة تيتان المفقودة والتي قطع الاتصال بها منذ 3 ايام بمجرد ابحارها في اعماق المحيط الاطلسي في رحلة استكشافيه لحطام السفية تيتانك .

 

قصة الغواصة تيتان المفقودة 

 الغواصة فقدت الاتصال بسفينة تنتظرها على سطح الماء بعد حوالي ساعتين من نزولها إلى الأعماق يوم الأحد الماضي.

تتمتع الغواصة السياحية التي يبلغ طولها 21 قدما بالقدرة على البقاء في أعماق المحيط لمدة 96 ساعة ما يمنح من على متنها فرصة القدرة على الحصول على الأكسجين حتى صباح اليوم .

كشف جندي سابق في البحرية الأمريكية أن الرجال الخمسة المحاصرين داخل غواصة كانت متجهة إلى الأسفل لمشاهدة حطام تيتانيك قد يعانون من مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة.

بينما يرصد المحققون ضوضاء قرع بالقرب من الموقع والتكهنات حول 'علامات الحياة' بالقرب من حطام تيتانيك ، يمكن أن يصاب الأشخاص المحاصرون في سفينة OceanGate بقائمة من المشاكل الصحية مع نفاد الوقت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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