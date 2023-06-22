عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تنفيذ مبادرة"أنت أقوي من المخدرات" من خلال ندوات وجولات ميدانية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية أن هناك تعاونا بين المحافظة وصندوق علاج ومكافحه الإدمان من أجل استكمال تنفيذ مبادرة "أنت أقوى من المخدرات " وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق   بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

 وقال "محافظ الدقهلية" إنه يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان كما يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق عن اثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبه على ذلك كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع..
وقد أكد "مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، حيث انطلقت اعمال المبادرة بنطاق مركزي طلخا والمنصورة باشراف ومتابعة السادة رؤساء المركزين في كل منهما..
وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم اليوم تنفيذ  برنامج توعيه تثقيفيه بمدينة طلخا وذلك بمناطق عديدة من المدينة شملت طريق بلقاس وطريق المعاهدة وموقف بطرة اسفل كوبرى الجيش بمدينة طلخا  باشراف ومشاركة استاذ بلال شعبان مدير مكافحة صندوق الادمان و هدى محمد مدير إدارة شئون المرأة بمركز ومدينة طلخا وقد لاقت الحملة ثناء واستحسان المواطنين.. 
وفي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال المبادرة بنطاق الوحدة المحلية بقرية نقيطة حيث تم النزول للميادين والأسواق والشوارع للتوعية اكبر حشد من المجتمع عن اضرار التدخين والادمان وتعريفهم بخط الساخن للعلاج وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا كبيرا .

FB_IMG_1687436266944
FB_IMG_1687436266944

FB_IMG_1687436270825
FB_IMG_1687436270825
FB_IMG_1687436266944
FB_IMG_1687436266944
FB_IMG_1687436266944
FB_IMG_1687436266944
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صندوق علاج ومكافحة الإدمان محافظ الدقهلية ممارسة الحياة اليومية مكافحة الإدمان مراكز المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

إعدام 1322 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 223 محضر جنحة صحية بالدقهلية

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 243 درجة بالشهادة الإعدادية

لأول مرة بالجامعات المصرية.. اعتماد برنامجى الدراسة القانونية بالإنجليزية والفرنسية بحقوق المنصورة

الكشف على  758 حالة في قافلة طبية بقرية بالدقهلية

محافظ الدقهلية يشدد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى من خلال نظافة الطرق

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: امتحان الفرنساوى سهل

الكشف على1766 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الحفير بالدقهلية

قرارات جديدة هامة لمجلس جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

وزير السياحة: استرداد قطعتين آثريتين من فرنسا.. وبرتوكول تعاون هندي للبحث والتنقيب

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ