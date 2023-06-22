محافظ الدقهلية: تنفيذ مبادرة"أنت أقوي من المخدرات" من خلال ندوات وجولات ميدانية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن هناك تعاونا بين المحافظة وصندوق علاج ومكافحه الإدمان من أجل استكمال تنفيذ مبادرة "أنت أقوى من المخدرات " وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

وقال "محافظ الدقهلية" إنه يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان كما يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق عن اثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبه على ذلك كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع..

وقد أكد "مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، حيث انطلقت اعمال المبادرة بنطاق مركزي طلخا والمنصورة باشراف ومتابعة السادة رؤساء المركزين في كل منهما..

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم اليوم تنفيذ برنامج توعيه تثقيفيه بمدينة طلخا وذلك بمناطق عديدة من المدينة شملت طريق بلقاس وطريق المعاهدة وموقف بطرة اسفل كوبرى الجيش بمدينة طلخا باشراف ومشاركة استاذ بلال شعبان مدير مكافحة صندوق الادمان و هدى محمد مدير إدارة شئون المرأة بمركز ومدينة طلخا وقد لاقت الحملة ثناء واستحسان المواطنين..

وفي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال المبادرة بنطاق الوحدة المحلية بقرية نقيطة حيث تم النزول للميادين والأسواق والشوارع للتوعية اكبر حشد من المجتمع عن اضرار التدخين والادمان وتعريفهم بخط الساخن للعلاج وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا كبيرا .

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