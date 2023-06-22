مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم الخميس، واستنكر بشدة استمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيلين للقرى الفلسطينية وترويع الآمن في الضفة الغربية.

وشدد الأمين العام على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات الإجرامية.

وحمل البديوي قوات الأحتلال الإسرائيلي مسؤولية كافة ردود الأفعال الناتجة عن هذه الانتهاكات الصارخة.

وجدد دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي كافة من اجل التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.