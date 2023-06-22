منتخب الشطرنج يستغيث بوزير الشباب والرياضة للمشاركة في كأس العالم

ناشد لاعبو منتخب مصر للشطرنج ، وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحل أزمة سفرهم للمشاركة في بطولة العالم .

يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد المصري تحمل تكلفة سفر لاعبي المنتخب الوطني وان تكون مشاركتهما علي حسابهم الشخصي .

ويأتي ذلك على خلفية المشاكل بين الأعضاء ورئيس الاتحاد، مما تؤثر هذه الخلافات على لاعبي المنتخب المصري للشطرنج، وعلى مشاركاتهم في البطولات المختلفة.

ونشر اللاعب أحمد عدلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك”، منشورًا يستغيث من خلاله بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث إنه قال: ”معالي وزير الشباب والرياضة، محتاجين دعمكم كما عهدناكم”.

وأضاف: ”أبطال مصر المتأهلين كأبطال إفريقيا لكأس العالم ”أذربيجان 2023” الذي سيقام يوم 29 يوليو المقبل، ويشارك بها 7 أبطال مصريين”.

وتابع: ”مطلوب منهم يتحملوا تذاكر السفر ومصاريف الإقامة نظرًا لعدم إمكانية إصدار قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج لوجود خلافات داخلة والتكلفة حقيقي خارج طاقتنا، عهدناكم أخ كبير وداعم مستمر”.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم في مدينة بيكو بأذربيجان، وتأهل من مصر 7 أبطال، وهم: ”أحمد عدلي، باسم أمين، كريم وجيه، أدهم فوزي، عبد الرحمن هشام، شاهندة وفا، ومنى خالد”.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، قدم مذكرة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتهموا فيها هشام الجندي رئيس الاتحاد بإرتكاب مخالفات، كما قرروا إيقاف الأخير عن مهامه كرئيس للاتحاد.