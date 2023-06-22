إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المصرية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الباحثين من التعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online)

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن للراغبين في الت‏سجل يرجي الدخول علي هذا الرابط:

https://r2e.untapcompete.com/

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن آخر موعد للتقديم: 18 يوليو 2023

