أحمد عبد العزيز يطالب بإصدار قانون لضبط وتنظيم صناعة الفنون المختلفة

طالب الفنان أحمد عبدالعزيز، بإصدار قانون لضبط وتنظيم صناعة الفنون المختلفة.



وقال خلال كلمته في الحوار الوطني: علينا أن نهتم بصناعة الفنون التي هي مصدر من مصادر الدخل القومي ومن أهم مصادر تشكيل الوعي والهوية المصرية وتأكيد المفاهيم وأسس الهوية المصرية.



وأضاف: ينبغي أن نهتم بعناصر صناعة الفنون وأهمها المواهب الفنية مثل الأطفال الذين يتعلمون الفن، خاصة أننا تعلمنا الفن من خلال المسرح المدرسي.. ولا بد أن نعيد النشاط المسرحي والفني مرة أخرى إلى مدارس المرحلة الابتدائية، لما له من مكاسب كثيرة ومنها أنه يمنع التطرف.



وتابع: لدينا انحسار في الكَُّتاب الكبار، فمنذ أجيال كان يوجد عشرات الأسماء يكتبون الأدب مثل نجيب محفوظ، ونحتاج الاهتمام بالكتابة والتشجيع من خلال المسابقات المختلفة.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال التاريخية والدينية، لأنها مسألة مهمة جدًا وتؤكد الهوية ويحبها الجمهور.

واقترح أن تتولى بعض البنوك تمويل مثل هذه الأعمال التاريخية والدينية.