الحوار الوطني.. أحمد عبدالعزيز يطالب بتقليل رسوم تصوير الأعمال الفنية داخل المناطق السياحية

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن مستوى صناعة الفنون في مصر لا يجعلنا في موقف تقييم أو نقد، مشيرا إلى أن صناعة الفنون تعني السينما والمسرح والدراما والموسيقى والغناء وكل ألوان الفنون.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، والتي تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز، "نحتاج قانون لضبط صناعة الفنون وتنظيم عملها، ويجب الاهتمام بصناعة الفنون باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي ومن أهم مصادر الوعي والهوية المصرية".

وتابع" يجب أن نهتم بعناصر صناعة الفنون وأهمها المواهب المصرية حديثة السن بداية من المسرح المدرسي, يجب أن نعيد النشاط المسرحي والفني مرة أخرى إلى المدراس الابتدائية، لما لها من مكاسب كبيرة أهمها أنه منع التطرف".

وأضاف، قائلا: "لدينا انحسار في الكتابة، نحتاج للاهتمام بالكتابة ويجب أن يتبنى معرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقات الكتابة.

وحول الأعمال التاريخية والدينية، اقترح أن تتولى بعض البنوك تمويل بعض الأعمال الفنية التاريخية لما لها من رواج واهتمام لدي شريحة كبيرة من الجمهور.

وأعرب الفنان أحمد عبدالعزيز، عن استياءه من حجم الرسوم التي تطبق على التصوير داخل المناطق السياحية, مشيرا إلى أهمية ارتباط صناعة الفنون بالسياحة والرواج للدول، قائلا: "محتاجين نقلل رسوم التصوير في الأماكن السياحية".